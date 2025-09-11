Clóvis de Barros: Discurso de 'pátria acima de tudo' é um vazio conceitual

Dado que a pátria Brasil existe, pelo menos desde a sua independência, você poderia imaginar que o patriotismo faz uma defesa de valores, de crenças, de convicções que existam há bastante tempo. Portanto, é uma espécie de homenagem ao que sempre existiu, homenagem ao passado, homenagem às coisas como elas sempre foram. Pois então, seria interessante observar o que é que sempre foi. E o que a sociedade brasileira sempre foi? Desigual. Elitista. Cheia de privilégios. Discriminatória . Clóvis de Barros

Segundo Clóvis, preservar essa visão beneficia quem sempre esteve em posição de vantagem. "Para os que têm e sempre tiveram, ou digamos, para o grupo que sempre contou com os famosos 90% de toda riqueza, os 5% que sempre tiveram os 90% da riqueza, nada mais adequado do que conservar as coisas como elas sempre foram", pontuou.

O filósofo acrescenta ainda que a mentalidade individualista contribui para a manutenção desse cenário. "Não há uma consciência de transformação em grupo. O que há é uma consciência de obtenção de privilégios pessoal".

Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

O desenvolvimento econômico do Brasil não se reflete em avanços proporcionais na educação, avalia o filósofo Clóvis de Barros Filho.

Embora o Brasil ocupe atualmente a 10ª posição econômica global, o país ainda enfrenta desigualdades profundas no acesso à educação de qualidade e à produção de conhecimento.