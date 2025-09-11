Fux vota pela anulação do processo e absolvição de Bolsonaro e mais cinco

Influenciador apoiador de Trump morre após ser baleado durante evento em universidade nos EUA. Charlie Kirk, fundador do grupo de mobilização jovem Turning Point USA, morreu ontem no hospital após ser baleado durante evento na Utah Valley University, na cidade de Orem. A morte foi anunciada pelo presidente Donald Trump em sua rede social. "O Grande, e mesmo Lendário, Charlie Kirk, está morto", escreveu Trump. Kirk, de 31 anos, foi alvejado no pescoço durante uma palestra. Uma porta-voz da universidade disse que o autor dos disparos foi um homem que estava em uma construção a cerca de 180 metros. O FBI informou que investiga as circunstâncias do episódio. Saiba mais.

Em depoimento à CCJ, hacker diz que Zambelli ordenou invasão ao CNJ. Walter Delgatti Neto afirmou ontem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que invadiu sistemas de Justiça a pedido da deputada federal Carla Zambelli. O depoimento foi no âmbito do processo de cassação da deputada. Zambelli, que está presa na Itália, participou da sessão de forma remota e chegou a discutir com Delgatti. Ela afirmou que o hacker mente compulsivamente. Delgatti, que está preso em Tremembé (SP), também prestou depoimento por videoconferência e declarou que Zambelli queria que ele comprovasse que "o sistema era violável". "Ela pediu que eu invadisse o TSE, o CNJ, o STF, que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois ela queria desacreditar o discurso que à época havia sobre a segurança do sistema de justiça e do TSE do Brasil", disse. O processo tramita na CCJ e depois será analisado pelo plenário da Câmara. São necessários 257 votos para que Zambelli seja cassada. Saiba mais.

Deputados articulam para amarrar anistia a votação do IR e pressionar governo. Parlamentares da oposição ao governo e que defendem a anistia aos presos nos atos golpistas estão se organizando para garantir a votação do texto em troca de aprovar a compensação da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. A votação está travada na Câmara e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, conversou com o presidente da Casa, Hugo Motta, na semana passada para pedir prioridade ao projeto. O deputado disse que "não tem uma data certa ainda" para votar. Parlamentares do PL analisam apresentar destaques para retirar a taxação dos super ricos do texto. Pelo relatório aprovado na comissão especial, será aplicada uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, com aumento progressivo que pode chegar a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano. A medida é justamente para compensar a isenção de IR aos mais pobres. A ideia, segundo parlamentares, está ganhando fôlego em outros partidos que têm alas de oposição ao governo, como o União Brasil, e que defendem a anistia. Leia mais.

Manifestantes bloqueiam estradas e queimam ônibus em dia de protestos na França. O país amanheceu ontem sob intensas manifestações, com confrontos com a polícia e ameaça de greve dos manifestantes, em resposta à nomeação de Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro pelo presidente Emmanuel Macron, um dia após a queda do premiê anterior, François Bayrou. Lecornu é o quinto primeiro-ministro escolhido por Macron em menos de dois anos e a escolha indignou políticos de esquerda. Em Paris, a fachada de um restaurante pegou fogo, e bombeiros foram acionados para apagar as chamas. Segundo a polícia, 132 pessoas foram presas nas manifestações até o fim da tarde.