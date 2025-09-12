Prisão de Bolsonaro não é fim, mas início de um ciclo. O que vem por aí?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado ontem pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista e outros crimes. Ele nega.

A condenação revoltou o campo bolsonarista, que viu um julgamento 'de cartas marcadas", mas animou os progressistas e o governo Lula, que ressaltaram o ineditismo e o caráter civilizatório da sentença.

Mas, segundo o colunista Josias de Souza, a prisão de Bolsonaro e de seus asseclas não é o fim, mas apenas o início de um ciclo, que ainda traz muitos desafios para o país: o risco de a anistia passar no Congresso, a reação de Trump nos EUA, a candidatura de Tarcísio de Freitas, o neo-Bolsonaro, e a expectativa de as Forças Armadas retirarem ou não as patentes dos condenados.