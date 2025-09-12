STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista

Bolsonaro ainda deve enfrentar outro processo por ações de Eduardo nos EUA. O ex-presidente e o filho foram indiciados pela Polícia Federal no fim de agosto por obstruir o processo da trama golpista. Foi nesta investigação que o ex-presidente passou a usar tornozeleira eletrônica e depois a cumprir prisão domiciliar. O caso ainda está na fase de investigação e precisa ser analisado pelo Ministério Público, que vai decidir se oferece denúncia ou não e ainda não há prazo para isso ocorrer. Se a Procuradoria-Geral da República decidir denunciar os dois, o processo vai para o STF. Leia mais na coluna de Letícia Casado.

STF condena militares pela 1ª vez na história do país. O Supremo Tribunal Federal condenou ontem militares da mais alta patente a até 26 anos e 6 meses de prisão. Somadas, as penas chegam a 91 anos e 6 meses e as multas alcançam cerca de R$ 555 mil. Os generais de quatro estrelas Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto, além do almirante Almir Garnier Santos, vão cumprir pena por cinco crimes, entre eles, golpe de Estado e organização criminosa. Todos ainda correm o risco de perder seus postos e patente. O mesmo vale para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército. O também militar tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a uma pena menor por ter firmado acordo de delação premiada. Após esgotados os recursos, se o Superior Tribunal Militar entender que os militares condenados não são aptos a permanecer nas Forças Armadas, eles perderão as patentes e, consequentemente, os salários.

Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro e Rubio vê 'caça às bruxas'. O presidente dos Estados Unidos reagiu à condenação de Jair Bolsonaro e disse ter ficado surpreso com o resultado. Trump não disse se aplicaria novas sanções a autoridades brasileiras, mas afirmou que o STF conseguiu com Bolsonaro o que tentaram fazer com ele nos EUA. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum", disse. A semelhança que Trump aponta é porque ele se tornou réu também, alvo de uma ação penal nos EUA, em agosto de 2023, acusado de tentar subverter as eleições de 2020. Em novembro de 2024, no entanto, após ter sido eleito presidente novamente, o procurador especial Jack Smith pediu o arquivamento do caso. Pouco depois da manifestação de Trump, o Secretario de Estado Marco Rubio afirmou por meio de sua conta no X que "os EUA responderão de forma adequada a essa caça às bruxas".

Aprovação de Lula sobe para 33% e se aproxima de reprovação, diz Datafolha. Em meio ao acirramento da polarização no país com o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, a aprovação do governo Lula subiu para o melhor índice do ano. O presidente havia começado 2025 em dificuldades em meio a uma crise política. Em dezembro passado marcava 35% de ótimo/bom, 34% de ruim/péssimo e 29% de regular, mas os índices despencaram para o pior nível em seus três mandatos dois meses depois, quando chegaram a 24%, 41% e 32%, respectivamente. Segundo a pesquisa divulgada ontem, a aprovação subiu para 33% e se aproxima da reprovação, de 38%. Outros 28% acham a gestão regular. O Datafolha também questionou os eleitores sobre o trabalho de Lula como presidente. A opinião seguiu estável: dizem aprová-lo 48%, ante 46% em julho, enquanto o índice de quem pensa o contrário passou de 50% para 48%. Veja todos os números.

Maduro lança operação militar 'de resistência' contra ameaça dos EUA. A Venezuela anunciou ontem o início de uma operação militar "de resistência", em resposta ao que classificou como ameaça dos Estados Unidos. Nicolás Maduro falou em 284 "frentes de batalha" em todo o país, mas não especificou o que significariam essas frentes, uma vez que o território da Venezuela, até o momento, não foi alvo de ataque. A mobilização militar abrange instalações petrolíferas, de serviços públicos, aeroportos e pontos de fronteira. "Estes mares, esta terra, estes bairros, estas montanhas, estas imensidões e as riquezas destas terras pertencem ao povo da Venezuela, jamais pertencerão ao império norte-americano", declarou Maduro. Nas últimas semanas, o governo dos EUA enviou oito navios ao sul do Caribe para o que definiu como manobras de combate ao narcotráfico internacional. Leia mais.