Desembargador manda zap por engano a colega e abre crise no TJ-SP

"Tenho um colega de turma de faculdade que está no OE [Órgão Especial], o Renato Denisano, que só se elegeu porque não tínhamos outro candidato, mas não confio nele, que é muito 'amigo' do Alexandre [de Moraes, ministro do STF]. Peguei ele conversando com o presidente [do TJ-SP] e pedindo voto para a [Fernanda] Tartuce", escreveu Nishi, na mensagem enviada por engano ao próprio Denisano, em 28 de agosto.

"O Renato (Denisano) está no meu grupo da pizza de todo mês, mas não confio nele, como outros assim têm restrições. Quantos menos falar, ótimo, vc já é conhecida de todos, não tem que sair no desespero atrás de apoio. Mas qualquer marola maior pode afundar o barco, não se exponha tanto desta vez. Esta, a minha humilde percepção do cenário", completou Nishi.

A candidata de Nishi, Renata Marques Ferreira, foi escolhida para integrar a lista tríplice a ser enviada ao governador. Fernanda Tartuce, a outra candidata mencionada na mensagem, também.

Ao UOL, Nishi disse que a mensagem que enviou por engano a Desinano é "conteúdo de índole pessoal" e que não foi ele quem divulgou seu conteúdo.

"A mensagem endereçada por equívoco não chegou ao correto destinatário, cuidando-se de conteúdo de índole pessoal, sem cunho institucional, e como tal deveria ser tratado, haja vista que a publicidade do episódio não partiu deste interlocutor", comentou o desembargador.

Já Desinano disse que "não há o que ser comentado" por se tratar de "questão pessoal": "Trata-se de questão pessoal e não institucional, sem repercussão na votação da lista da OAB. Portanto, não há o que ser comentado".

Colegas de faculdade

Nishi e Desinano são colegas de turma na Faculdade de Direito da USP. Ambos se formaram em 1982.