Ódio nas redes é tristeza diante da alegria alheia, diz Clóvis de Barros

Barros recorre à filosofia para explicar a lógica por trás dessas reações, diferenciando o amor do ódio a partir da direção dos sentimentos: enquanto o amor é um afeto paralelo, o ódio opera de forma cruzada. "O amor é um afeto que caminha, é um afeto em paralelo, significa o quê? A alegria de quem eu amo é causa da minha alegria. A tristeza de quem eu amo é causa da minha tristeza. [...] No ódio você tem afetos cruzados, ou seja, a alegria de quem eu odeio, a alegria de quem me afeta de ódio, determina em mim tristeza. A tristeza de quem me afeta de ódio determina em mim a alegria."

Para ele, esse mecanismo dentro do mundo digital leva à tentativa de depreciar o outro para aumentar a própria sensação de satisfação: "Percebo que a minha alegria dependerá da tristeza daquele que odeio. Portanto, eu empreenderei todos os esforços para entristece-lo. (...) E aí eu usarei de todo tipo de estratagema depreciativo para que aquele entristecimento possa trazer para mim uma gota de alegria em cima do afeto de ódio".

Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

O desenvolvimento econômico do Brasil não se reflete em avanços proporcionais na educação, avalia o filósofo Clóvis de Barros Filho.

Embora o Brasil ocupe atualmente a 10ª posição econômica global, o país ainda enfrenta desigualdades profundas no acesso à educação de qualidade e à produção de conhecimento.