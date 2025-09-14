Clóvis de Barros Filho: 'Não sei quase nada sobre quase tudo'

Há muitos assuntos sobre os quais Clóvis de Barros não entende com profundidade, afirmou o filósofo no Alt Tabet, do Canal UOL.

Qual é a grande graça da minha maneira de entender a minha profissão? É não ver nenhum problema em dizer que não sei quase nada sobre quase tudo. E não é pra fazer charminho a la Sócrates: 'Só sei que nada sei'. Não é charminho. É o que é. Eu não sei porra nenhuma de física, química, biologia, engenharia civil, odontologia, psiquiatria. E sobre as coisas que as pessoas acham que eu sei, é duvidoso. Eu explico: 'olha, resvala disso, até aqui eu posso ir, daqui pra frente, boa sorte'. Clóvis de Barros

Barros exemplificou sua postura, citando filósofos clássicos como Hegel, que defendia a ideia de que "o real é racional e o racional é real": "Eu posso dizer o que ele disse, mas eu não sei o que ele disse tem a ver com a minha vida, (...) então eu não me meto. Agora, se você pega um outro como Espinosa, aí eu gostaria de conhecer muito mais, eu vejo a presença do que ele diz na minha vida a cada segundo. Então eu me dou o direito de dar exemplos".