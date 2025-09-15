Bolsonaro condenado: Trump truca, STF levanta para 6 e ameaça com Papuda

Quatro dias depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que novas sanções contra o Brasil devem ser implementadas na próxima semana.

Em entrevista à rede conservadora Fox News, Rubio reclamou de um suposto "colapso" do Estado de Direito e de "juízes ativistas" no Brasil, segundo Jamil Chade. E a correspondente Mariana Sanches informa que Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, acusou o Judiciário brasileiro de cometer "lawfare" (perseguição judicial) contra Bolsonaro.

E Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, relata: ministros do Supremo rebateram Rubio afirmando que novas sanções contra o Brasil acabariam com a boa vontade do tribunal em relação ao idoso ex-presidente, e a corte tenderia a tomar medidas mais duras, como enviá-lo para cumprir pena no presídio da Papuda —tão temido pelo ex-mandatário.