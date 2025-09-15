Fofoca no TJ-SP: o caso do WhatsApp errado

"Que feio, Nishi", respondeu imediatamente Desinano, ofendido.

"Bom, agora já foi", respondeu Nishi, constrangido, mas sem ter uma boa desculpa para o que escreveu.

Além de serem membros do Órgão Especial, colegiado de cúpula do TJ-SP formado por 25 desembargadores, os dois eram (supõe-se que não são mais) amigos desde que cursaram e se formaram juntos na Faculdade de Direito da USP em 1982.

Integrantes dessa turma costumavam se reunir todo mês para comer pizza, conforme o próprio Nishi lembrou na mensagem enviada por engano.

"Tenho um colega de turma de faculdade que está no OE [Órgão Especial], o Renato Desinano, que só se elegeu porque não tínhamos outro candidato, mas não confio nele, que é muito 'amigo' do Alexandre [de Moraes, ministro do STF]. Peguei ele conversando com o presidente [do TJ-SP] e pedindo voto para a [Fernanda] Tartuce", escreveu Nishi, na mensagem enviada por engano ao próprio Desinano, em 28 de agosto.

"O Renato (Desinano) está no meu grupo da pizza de todo mês, mas não confio nele, como outros assim têm restrições. Quantos menos falar, ótimo, vc já é conhecida de todos, não tem que sair no desespero atrás de apoio. Mas qualquer marola maior pode afundar o barco, não se exponha", completou Nishi no WhatsApp.