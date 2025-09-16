EUA afirmam que Brasil terá novas sanções por condenação de Bolsonaro

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou ontem em uma entrevista à Fox News que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta à condenação de Jair Bolsonaro no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o anúncio deve ocorrer na próxima semana. "O Estado de Direito está entrando em colapso", disse Rubio. "Você tem esses juízes ativistas — um em particular — que não só perseguiu Bolsonaro, aliás, como tentou — ele tentou fazer reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postou online de dentro dos Estados Unidos, e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido". Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, entre as opções que Rubio tem para agir contra o Brasil, considera-se o aumento das tarifas de importação, suspensão de vistos para outros ministros do STF, medidas contra a família de Alexandre de Moraes, ruptura das relações diplomáticas e até ações contra instituições financeiras nacionais. Leia mais na coluna.

Ex-delegado-geral, tido como inimigo número 1 do PCC, é morto a tiros no litoral de SP. O delegado Ruy Ferraz Fontes, um dos maiores inimigos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, foi assassinado a tiros de fuzil ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. Ele já atuou como delegado-geral de São Paulo, mas estava atualmente aposentado e exercia o cargo de secretário da Administração na cidade. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram Fontes dirigindo um carro e fugindo dos criminosos. O automóvel depois bate em um ônibus e, na sequência, os atiradores descem de um veículo e disparam balas de fuzil contra ele. Nos anos 2000, a equipe de Fontes indiciou todos os líderes do PCC por formação de quadrilha, além de prender mulheres de líderes da facção. Até o fim do dia de ontem, a polícia não tinha pistas dos assassinos.

Bolsa fecha com novo recorde, e dólar cai a menor valor em 18 meses. O dólar comercial encerrou o pregão de ontem com queda de 0,61%, cotado a R$ 5,321, o menor valor desde junho de 2024. Já a Bolsa de Valores renovou o recorde histórico nominal de fechamento, ao subir 0,90%. No cenário doméstico, a alta da Bolsa foi puxada por grandes companhias como Petrobras e Vale. A queda do dólar, segundo analistas, é reflexo principalmente da expectativa de um possível corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, os banco centrais do Brasil e dos EUA definem o patamar dos juros de suas economias. No Brasil, a expectativa é de que a Selic se mantenha em 15% ao ano. Leia mais.