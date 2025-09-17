Câmara aprova projeto que protege parlamentares de processos judiciais

Bolsonaro passa mal, deixa prisão domiciliar e passa noite no hospital. O ex-presidente precisou deixar a prisão domiciliar para ir ontem à tarde ao Hospital DF Star, em Brasília, após sentir um mal-estar, com soluços, vômitos e queda de pressão. Após avaliação e exames, foi recomendado que ele permanecesse na unidade durante a noite para fazer mais exames. O médico Claudio Birolini disse que ele pediu que Jair Bolsonaro fosse "encaminhado ao hospital para avaliação clinica, medidas terapêuticas e exames complementares". No último domingo, o ex-presidente já havia ido ao hospital realizar procedimentos para retirar lesões na pele. De acordo com boletim médico divulgado na ocasião, foi realizada a "retirada cirúrgica de lesões cutâneas" que foram encaminhadas para biópsia. Bolsonaro chegou ao hospital acompanhado da mulher, a ex-primeira-dama Michelle. Saiba mais.

Oposição transforma Eduardo Bolsonaro em líder para evitar perda de mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro foi anunciado ontem como novo líder da minoria na Câmara em uma manobra para tentar impedir a perda do mandato por faltas, uma vez que ele está morando nos Estados Unidos e já esgotou os dias que podia pedir licença. Baseada em exceções abertas em 2015, quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, a direita entende que líderes podem marcar presença em qualquer lugar do mundo, não precisando comparecer presencialmente ao plenário. O PL defende até que Eduardo vote nas sessões e conta com o voto dele na votação da urgência para o projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro, que pode acontecer hoje. Entenda a manobra.

Desemprego no Brasil cai em julho para o menor patamar da história. A taxa de desemprego recuou para 5,6% no trimestre que terminou em julho, segundo dados divulgados pelo IBGE. É o menor patamar de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, coletada desde 2012. . O número de pessoas que não tinham emprego e procuraram por um cargo é o menor desde dezembro de 2013 (6,1 milhões). No ano passado, 7,3 milhões buscavam por uma colocação no mesmo período. O nível da ocupação, correspondente ao percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, se manteve no patamar recorde de 58,8%. O número de trabalhadores com carteira assinada totalizou 39,1 milhões. Já a taxa de informalidade recuou para 37,8% em julho e o número de profissionais sem vínculo formal aumentou, com 38,8 milhões de profissionais nesta condição. Veja os números.

Morre aos 89 anos Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental. A morte do ator foi confirmada pela diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira, e a causa da morte não foi informada. Um dos maiores galãs de Hollywodd, Robert Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas, até anunciar a aposentadoria em 2018. Ele dirigiu o drama vencedor do Oscar de melhor filme "Gente como a Gente", de 1980, pelo qual também ganhou a estatueta de melhor diretor. Fora das telas, foi um importante ativista ambiental, tendo defendido diversas campanhas ecológicas. Saiba mais sobre ele.