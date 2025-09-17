Experiência aos 14 anos marcou ufólogo Edison Boaventura: 'Vi uma nave-mãe'

Para Boaventura, a possibilidade de confirmação oficial da existência de vida extraterrestre estaria cada vez mais próxima.

O ufólogo afirma que avanços em transparência e debates nos Estados Unidos poderiam acelerar a liberação de informações, talvez já a partir de 2025, conforme ele interpreta discussões na Nasa e no Congresso norte-americano.

A minha opinião é que até 2028 a gente tenha isso, embora no segundo semestre de 2025 talvez nós tenhamos já alguma liberação por parte dos americanos, porque foi um pedido do presidente Trump para a deputada Luna, que ela capitaneasse um estudo para ver o que dava para liberar, porque é um pedido de transparência do cidadão norte-americano. Edson Boaventura Júnior

Ele cita ainda mudanças de postura na Nasa e o papel do então diretor Bill Nelson, que defendeu audiências públicas sobre o tema e a chamada "moralização" da ufologia. O ufólogo lembra que a nomenclatura OVNI foi revista e que cientistas como Ellen Stofan teriam previsto anúncios sobre o tema em 2025, embora, segundo ele, o prazo possa se estender até 2030.

Mesmo assim, Boaventura aposta que novidades poderiam surgir antes. "Só que, pelo andar da carruagem, que a gente está vendo, é que pode ser que ocorra antes, por conta desse posicionamento do Trump e tudo mais", afirmou.

Alt Tabet no Canal UOL