PEC da Blindagem, aprovada na Câmara, é impunidade? E a anistia?

Para o jornalista Josias de Souza, a PEC transforma o Congresso em um bunker para o crime organizado. Com ela, segundo Josias, criminosos que até agora financiavam a eleição de representantes seus para o parlamento vão querer eles mesmos se candidatar para se livrar da Justiça.

Josias também reflete: a amoralidade não chega ao Congresso por mero acaso, mas pelo descaso do eleitor e pelo que chama de "normalização do jeitinho".

O colunista Leonardo Sakamoto dá um bom exemplo: segundo ele, a PEC da Blindagem vai proteger parlamentares que forem flagrados se beneficiando de trabalho análogo à escravidão.

E Carla Jimenez questiona: com que moral os parlamentares blindados poderão, agora, apontar desvios de conduta do Executivo e do Judiciário?

Agora, a anistia?

Letícia Casado informa que, após obterem a blindagem, o centrão e a oposição agora miram a urgência da anistia, ainda não se sabe em que formato, nem se incluindo ou não Bolsonaro, recém-condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado.