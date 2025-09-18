Qual o futuro da PEC da Blindagem e da anistia?

Daniela Lima, revelando os bastidores destes últimos dias quentes na Câmara, também conta que eles mostraram a dubiedade do presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que parece incapaz de cumprir prometidos, a fragilidade da negociação do governo e o cansaço do STF, que virou o último anteparo para questões não negociadas em outras instâncias.

Finalmente, Daniela relata que a "ação errática" do PT na Câmara nos últimos dias irritou o presidente Lula: a bancada do partido não conseguiu se descolar da aprovação da blindagem e não impediu que o projeto de anistia avançasse.

'Esgoto moral'

E o colunista Reinaldo Azevedo afirma que, com a PEC da Blindagem e a urgência para a anistia, a Câmara viveu dois dos seus dias mais vergonhosos na história. Reinaldo repete: não há pacificação possível com golpistas.

Marcos Augusto Gonçalves, da Folha, vai na mesma linha, dizendo que, com a PEC, a Câmara chafurda no seu próprio esgoto moral.

Já Leonardo Sakamoto alerta para o fato de que o dano à imagem dos deputados por conta da PEC pode custar a muitos deles sua reeleição.