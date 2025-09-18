Ufólogo prevê confirmação de vida extraterreste até 2028: 'Pode ser antes'

Ele cita ainda mudanças de postura na Nasa e o papel do então diretor Bill Nelson, que defendeu audiências públicas sobre o tema e a chamada "moralização" da ufologia. O ufólogo lembra que a nomenclatura OVNI foi revista e que cientistas como Ellen Stofan teriam previsto anúncios sobre o tema em 2025, embora, segundo ele, o prazo possa se estender até 2030.

Mesmo assim, Boaventura aposta que novidades poderiam surgir antes. "Só que, pelo andar da carruagem, que a gente está vendo, é que pode ser que ocorra antes, por conta desse posicionamento do Trump e tudo mais", afirmou.

Experiência aos 14 anos marcou ufólogo Edison Boaventura: 'Vi uma nave-mãe'

Uma experiência aos 14 anos mudou o rumo de Boaventura. No Guarujá (SP), ele afirma ter visto uma "nave-mãe" liberar dezenas de objetos luminosos no céu, episódio que teria sido presenciado também por familiares e vizinhos.

O caso levou-o a criar o Grupo Ufológico de Guarujá (GUG), que investigou centenas de ocorrências de supostos avistamentos de naves, pousos e contatos com objetos voadores não identificados no litoral paulista.