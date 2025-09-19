Que anistia está sendo costurada? 'Governabilidade já' traz risco futuro?

Qual é o projeto de anistia que vai a votação no Congresso? É anistia ampla, anistia light ou apenas mexida na dosimetria (revisão das penas dos condenados)? Bolsonaro está incluído? E a PEC da Blindagem, passa no Senado e no STF?
Essas perguntas, um tanto distantes das preocupações dos eleitores, tomavam Brasília nesta sexta-feira.
Amanda Klein relata que o ex-presidente Michel Temer costurou um acordo que inclui ministros do Supremo e que resultaria na redução da pena de condenados por crimes contra a democracia — uma chamada "anistia light", no meio do caminho das pretensões do governo e da extrema direita e do centrão.
A colunista Raquel Landim apurou que o Supremo não se opõe a uma redução de penas que deixasse Bolsonaro com 21 em vez de 28 anos de prisão —mas cumpridos no regime fechado.
Para o comentarista Josias de Souza, é ultrajante colocar a suprema corte num pacto para favorecer golpistas. Segundo Josias, o arranjo para reduzir as penas "apodrece" a condenação dos golpistas antes mesmo que ela possa ser saboreada. No Brasil, lamenta o colunista, a democracia sempre morre na praia de um acordão.
Reinaldo Azevedo vai na mesma linha. Segundo ele, o presidente Lula deveria vetar qualquer proposta de redução de penas, nem que o Congresso derrube o veto. Para Reinaldo, essa é uma daquelas batalhas que "vale a pena perder"...
E Landim alerta: uma "anistia light", aprovada em nome da chamada "governabilidade" imediata, pode gerar o risco de novas aventuras golpistas no médio prazo.
E a Blindagem?
A colunista Daniela Lima relata que o relator da PEC da Blindagem no Supremo, ministro Dias Toffoli, deu a entender que vai analisar o projeto com prudência e vagar, esperando que situação política se acomode.
