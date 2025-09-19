Que anistia está sendo costurada? 'Governabilidade já' traz risco futuro?

A colunista Raquel Landim apurou que o Supremo não se opõe a uma redução de penas que deixasse Bolsonaro com 21 em vez de 28 anos de prisão —mas cumpridos no regime fechado.

Para o comentarista Josias de Souza, é ultrajante colocar a suprema corte num pacto para favorecer golpistas. Segundo Josias, o arranjo para reduzir as penas "apodrece" a condenação dos golpistas antes mesmo que ela possa ser saboreada. No Brasil, lamenta o colunista, a democracia sempre morre na praia de um acordão.

Reinaldo Azevedo vai na mesma linha. Segundo ele, o presidente Lula deveria vetar qualquer proposta de redução de penas, nem que o Congresso derrube o veto. Para Reinaldo, essa é uma daquelas batalhas que "vale a pena perder"...

E Landim alerta: uma "anistia light", aprovada em nome da chamada "governabilidade" imediata, pode gerar o risco de novas aventuras golpistas no médio prazo.

E a Blindagem?

A colunista Daniela Lima relata que o relator da PEC da Blindagem no Supremo, ministro Dias Toffoli, deu a entender que vai analisar o projeto com prudência e vagar, esperando que situação política se acomode.