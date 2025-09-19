Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

Jair Bolsonaro (PL) foi condenado, por unanimidade, a pagar indenização de R$ 1 milhão e a se retratar publicamente por falas racistas proferidas quando era presidente da República. A decisão, anunciada na terça (16), foi da Terceira Turma do TRF-4.

As declarações, feitas em 2021, chegaram a comparar o cabelo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". O tribunal entendeu que, vindas de um presidente da República, tais falas estimulam a perpetuação do racismo.