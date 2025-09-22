Audácia da Câmara alimenta protestos que mostram: anistia incendiaria país

As manifestações nacionalistas deste domingo contra a anistia e contra a chamada PEC da Blindagem marcam um momento de retomada das ruas pela esquerda e indicam que um acordão para mitigar as penas dos condenados por crimes contra a democracia não deve pacificar, mas incendiar o Brasil, segundo colunistas do UOL.

Para Josias de Souza, a direita havia se acostumado a tratar as redes sociais e as ruas como monopólio, mas parece que o jogo se equilibrou. Para ele, as manifestações pressionam o Senado a enterrar a dita "PEC da Pilantragem" e dificultam a aprovação na Câmara do projeto da dosimetria, também dita "anistia envergonhada".

O colunista Leonardo Sakamoto argumenta que os defensores de um suposto "meio-termo da razão" que pedem anistia parcial ou redução de penas para os condenados por crimes contra a democracia apenas "alimentam a indignação da parcela da sociedade que crê na lei".