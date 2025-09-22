Como a avenida Paulista virou centro nervoso de manifestações em São Paulo

Se pensarmos que a cidade tem 471 anos, é relativamente recente que a Paulista ganhou esse status: começou há cerca de 40 anos. Antes, a preferência era pela Praça da Sé e o Vale do Anhangabaú.

As manifestações pelas Diretas Já, favoráveis à volta de eleições para presidente do Brasil com voto popular, ocorreram nos estertores da ditadura militar (1964-1985) ainda na Sé e no Anhangabaú.

Quando o movimento das Diretas Já apenas engatinhava, reuniram-se cerca de 300 mil pessoas na Praça da Sé em 25 de janeiro de 1984, coincidindo com o aniversário da cidade.

Já com o movimento a todo vapor em todo o Brasil, em 16 de abril de 1984, cerca de 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Anhangabaú para pedir eleições diretas. Foi a maior manifestação popular no país até aquela data.

O Anhangabaú ainda sediaria o protesto dos "caras pintadas" exigindo o impeachment do presidente Fernando Collor, acusado de corrupção, em 1992. Collor acabaria renunciando no fim daquele ano.

A migração de manifestações para a avenida Paulista foi estimulada, curiosamente, pelo futebol.