Do tarifaço ao abraço: Lula e Trump marcam encontro após falas duras na ONU

O começo da 80ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas foi marcado por uma reviravolta dramática.
O presidente Lula abriu os trabalhos com um forte discurso criticando a postura do colega americano Donald Trump (mas sem citá-lo diretamente).
Veja frases do discurso de Lula
Falando logo em seguida, Trump encerrou sua longa intervenção repleta de desinformação contando que encontrou Lula nos bastidores da ONU, que os dois se abraçaram e que cogitaram se encontrar em breve.
Veja a íntegra do discurso de Trump
O encontro, possivelmente para negociar o tarifaço americano sobre produtos brasileiros e as sanções a autoridades —retaliações à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa frustrada de golpe de Estado—, foi confirmado e deve ocorrer em breve.
A colunista Daniela Lima relata que o Planalto viu o plot twist do aceno de Trump, após semanas se negando a negociar, com cautela. E Letícia Casado apurou que houve sinais dados a Lula de que essa abertura ao diálogo seria proposta. Mariana Sanches informa que o script original previa um aperto de mãos, mas que Trump partiu para o abraço.
Josias de Souza afirma que o presidente brasileiro aproveitou sua intervenção internacional para fazer uma "limonada eleitoral", reforçando uma vez mais o discurso nacionalista com que ele conta para conseguir a reeleição.
Para Raquel Landim, a repercussão do discurso de Lula e a reação de Trump mostram que o lobby da família Bolsonaro nos EUA para tentar livrar Jair da cadeia fez mais do que dar uma plataforma eleitoral caseira a Lula para 2026: ajudou a transformar o petista no antagonista global do discurso trumpista. Hélio Schwartsman, da Folha de S.Paulo, avalia que a estratégia orquestrada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo sediado nos EUA, foi uma "rematada estupidez".
Mas a visão de Dudu e do influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, relata Jamil Chade, é que Trump, ao chamar Lula para negociar, deu um golpe de "gênio", deixando o brasileiro em uma "posição impossível" e na qual terá que ouvir "verdades".
Mariana Sanches: Na ONU, Lula critica Trump, que o elogia e diz que vai encontrá-lo
Mariana Sanches: 'Tivemos uma ótima química', diz Trump após revelar abraço em Lula na ONU
Mariana Sanches: Equipes queriam aperto de mão, mas Trump foi pro abraço com Lula
Jamil Chade: Trump ataca imigração, clima, ONU e promove desinformação em púlpito global
Jamil Chade: Bolsonaristas chamam Trump de 'gênio': 'Deixou Lula em posição impossível'
Jamil Chade: Terras raras, big techs e sem anistia: como aconteceu o aceno Trump-Lula
Jamil Chade: Chefe da ONU alerta que mundo corre o risco de 'caos' e ataca Trump
Raquel Landim: Trump pede encontro com Lula, que aceita, confirma governo
Hélio Schwartsman: Rematada estupidez
Daniela Lima: Planalto vê aceno de Trump com cautela; Lula mudou discurso após sanções
Letícia Casado: Lula recebeu sinais de que Trump faria gesto a ele na ONU
Josias de Souza: Lula faz das sanções de Trump uma limonada eleitoral na ONU
Josias de Souza: Eduardo Bolsonaro saboreia seus desejos sem reparar os anzóis na ponta
Josias de Souza: Esbarrão de Trump e Lula pode resultar em tudo, inclusive nada
Raquel Landim: Lobby dos Bolsonaro ajuda a transformar Lula no antagonista global de Trump
Leonardo Sakamoto: Lula na ONU conclama mundo a seguir exemplo do Brasil e não ceder a Trump
Leonardo Sakamoto: Sentiu! Eduardo Bolsonaro passa recibo de que gesto de Trump para Lula doeu
Reinaldo Azevedo: Cara a cara Lula-Trump é o bom multilateralismo contra senilidade imperial
Outros olhares
Luciana Bugni
Coitada da Melania: imagina preparar o almoço enquanto escuta Trump falar? Leia mais
Helton Simões Gomes
O recado de Lula para big techs: o Brasil que regula também corta imposto Leia mais
Carlos Nobre
Pavimentar a BR-319 pode causar danos irreversíveis à Amazônia Leia mais
Lúcia Helena
Mão dupla: o diabetes favorece infecções e elas agravam o diabetes Leia mais
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.