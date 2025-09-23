Hugo Motta barra indicação de Eduardo Bolsonaro e deputado pode ser cassado

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), rejeitou a indicação do PL para que Eduardo Bolsonaro fosse líder da minoria. Com isso, ele continua acumulando faltas — 18 em 32 sessões — e pode perder o mandato.O parecer afirma que o deputado não comunicou oficialmente sua ausência do país.A PGR também denunciou Eduardo por tentativa de coação ao STF.

Lula e Trump abrem Assembleia da ONU em clima de tensão inédita

Lula (PT) e Donald Trump serão os primeiros chefes de Estado a discursar hoje na ONU, em Nova York. O encontro ocorre em meio à pior crise em 201 anos de relações bilaterais. Lula deve defender o multilateralismo, criticar tarifas e sanções dos EUA e cobrar compromissos climáticos. Trump deve reforçar a liderança americana, defender Israel e rejeitar a agenda sustentável.

Operador do esquema do INSS é preso em flagrante durante CPMI

Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante por falso testemunho durante depoimento na CPMI do INSS. Ele é apontado como operador do "Careca do INSS" e admitiu ter entregue R$ 949 mil em espécie.Teve R$ 300 mil bloqueados pela Justiça. A prisão foi determinada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), após contradições e ocultação de informações.