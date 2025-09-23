Livro com enredo de fantasia foi 'manual' de abusos cometidos por professor

Os detalhes do livro estão na série "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", podcast original UOL Prime. O segundo episódio "Leia o Livro" agora já está disponível para todo o público nas plataformas do UOL e no Spotify.

O protagonista de "O Reino de Zandripur", Navarre de La Vega, aborda rapazes quando eles estão nus. Um deles, Keks, foi nomeado em referência ao apelido de um ex-aluno e vítima de Veiga, Keko.

Além disso, Veiga distribuía uma espécie de RG aos alunos, que a partir daquele momento virariam "cidadãos" de Zandripur.

Veiga também coordenava um programa de monitoria no Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais de São Paulo, no qual alunos mais velhos cuidavam dos mais novos em viagens escolares.

Os monitores eram escolhidos por ele e tinham que passar por rituais secretos ao serem "coroados". Nessas ocasiões, abusou de diversos adolescentes.

No livro, o vilão é conhecido no reino por molestar meninos. Também há diversas cenas em que a nudez dos jovens cavaleiros é citada.