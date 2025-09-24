Karnal: Autoridades me procuraram para ser presidente interino em 2016

Houve um momento do impeachment da Dilma em que intérpretes achavam que o impeachment era da chapa, significando que não só ela mas o vice também seriam impedidos, e a Constituição previa que o Congresso elegesse indiretamente alguém para convocar eleições. Neste momento eles precisavam de um nome não ligado a partidos políticos, conhecido no Brasil, e que não desagradasse a nenhuma das facções. Nesse momento altas autoridades da República me chamaram para um jantar, começaram a falar da possibilidade de eu ser um presidente interino. Leandro Karnal

No entanto, Karnal recusou o cargo. "Eu disse que não tinha vocação para ser o papa Celestino 5º. Celestino 5º é um papa que, no impasse do fim do século 13, foi tirado de uma caverna onde ele era eremita, tornado papa, porque nenhuma das facções conseguiu poder. Então, vamos eleger alguém que seja de fora. Ele acabou preso e morreu na prisão e foi sucedido por um papa terrível", explicou.

Não me chamem para tapar um incêndio que vocês querem manipular que eu seja o bombeiro. Não me chamem para isso. Leandro Karnal

Ele reforça que não pretende se candidatar: "De jeito nenhum. Zero chance. Hoje não. Nunca sei o futuro. Eu não gosto da ideia de administração. Eu não gosto de discursos. Eu não gosto de gente falando mal e enunciando títulos. Eu não gosto desses salamaleques de recepções. Eu não gostaria de ir ver desfiles no 7 de setembro".

'Nunca me identifiquei com um campo', diz Karnal sobre rótulo de isentão

Karnal rejeita rótulos políticos e defende debate plural, ressaltando que já foi visto como conservador de direita e progressista de esquerda em diferentes ambientes.