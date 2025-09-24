'Ver o Pantanal era o sonho de Kongjian Yu', diz arquiteta

O arquiteto chinês Kongjian Yu morreu no Pantanal realizando o sonho de sobrevoar o bioma, afirma Raquel Schenkman, presidente do IAB/SP (Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento de SP), no UOL News, do Canal UOL. Yu, conhecido por criar o conceito de cidades-esponja, marco do urbanismo sustentável, participou recentemente da abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.

Para a gente é uma tragédia, um susto. Na sexta-feira, ele abriu o nosso evento com uma palestra magna falando sobre o conceito dele de cidades-esponja, que era uma inspiração para a gente, para a atuação do campo da arquitetura e do urbanismo. E ele estava muito animado e feliz. E eles estavam nessa filmagem no Pantanal, que era algo que o Kongjian Yu queria muito conhecer e ver de cima.

Raquel Schenkman

A arquiteta destaca que o Pantanal ainda mantém as características naturais que inspiraram o trabalho de Yu, servindo como modelo para o conceito de cidades-esponja.