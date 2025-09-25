Abraço Lula-Trump melhora clima no país, mas governo ainda teme 'emboscada'

O encontro (encenado?) e o abraço (espontâneo?) entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU mudaram o clima político no Brasil e geraram expectativa sobre a reunião entre os colegas para finalmente tratar de tarifaços e sanções.

Mas membros do governo ainda temem que a negociação termine em uma "emboscada" contra Lula —ou no mínimo em um anticlímax, informa Jamil Chade.

Enquanto isso, a colunista Daniela Lima conversou com um ministro do STF que elogiou a postura de Lula nas Nações Unidas e garantiu que ela, além das manifestações populares do fim de semana, ajudou a enterrar a PEC da Blindagem. Esse magistrado, relata Daniela, ainda vê com cuidado a necessidade de o tribunal tratar do tema da anistia, mas já comemora o destravamento das negociações comerciais com os EUA. E diz que que a semana em Brasília "termina melhor do que começou".