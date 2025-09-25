Karnal sobre fama de 'isentão': 'Nunca me identifiquei com um campo'

O historiador explica que suas ideias transitam entre diferentes espectros políticos. "Eu tenho ideias que são muito simpáticas à esquerda. Sou muito simpático ao combate antirracista, o respeito à diversidade, sou a favor de cotas, entendo quem não é, porque acho que é um debate bom, é um debate rico, mas isso as pessoas dizem que é [ser] de esquerda", diz.

Mesmo assim, Karnal relata que, por fazer propaganda para bancos e palestrar em empresas, é visto como conservador em outros ambientes. Ele afirma que não se importa com os rótulos: "[Falam que sou] Liberal. Fascista. Eu não me importo muito com isto."

'Não tenho vocação', afirma Leandro Karnal sobre política

Leandro Karnal recusou três convites para cargos políticos, incluindo durante o impeachment de Dilma Rousseff, afirmou o historiador.

Eu fui convidado três vezes para ser político e nas três vezes eu disse que não era a minha vocação. Leandro Karnal

O historiador revelou que, em 2016, chegou a ser cogitado como presidente interino. Na época, autoridades do alto escalão da República o chamaram para um jantar para fazer o convite, segundo Karnal, buscavam nomes apartidários. "Neste momento eles precisavam de um nome não ligado a partidos políticos conhecido no Brasil e que não desagradasse nenhuma das facções", conta Karnal.