Maior desafio da PEC do fundo de reparação racial é discutir dilema

Isso porque, conforme mostrou o UOL Confere, a estrutura da PEC segue as diretrizes do Estatuto da Igualdade Racial (Lei Nº 12.288), que define a população negra no país como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas - que são categorias previstas pelo IBGE, portanto, base para estudos e pesquisa raciais no país.

Metodologicamente, o IBGE não utiliza o termo negro ou negra. Oficialmente, o órgão trata como oficiais cinco cores/raças no Brasil. Além da preta e da parda, a indígena, a amarela e a branca. O Estatuto da Igualdade Racial, entretanto, fortalece o entendimento sociológico de raças e categoriza a população negra como "o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas".

Feito esse entendimento, o fio da meada passa a ser justamente a disputa narrativa sobre os conceitos que os termos carregam, um dilema eterno, mas que movimentos, entidades e sociedade têm construído caminhos concretos com o passar do tempo.

Na época em que o Estatuto foi criado, muita gente saiu do debate não convencido da elaboração oficial que passamos a ter. Para alguns, muitas perguntas permaneceram: pretos e pardos passam pelas mesmas situações? São ou se consideram semelhantes? É o tom da pele que dita a regra?

Com o debate de um fundo tão impactante como esse a todo vapor, as discordâncias de antes tendem a retornar para, novamente, disputar visões de mundo. É natural.

Mas a história já nos mostrou que quando se tenta colocar pretos e pardos em oposição, a tendência é que se esqueça o que torna suas vulnerabilidades semelhantes: o racismo, o real problema.