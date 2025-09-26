MP-SP intima esposa de Nunes a depor, sob risco de condução coercitiva

Regina havia sido intimada em agosto mas, como não compareceu, a promotora de Justiça Karyna Mori, responsável pelo inquérito, registrou em ofício que ela poderá ser alvo de condução coercitiva se faltar novamente.

A intimação é para que a primeira-dama compareça ao MP em 2 de outubro. O inquérito foi aberto em janeiro.

"Caso os intimados não compareçam ou não justifiquem a ausência, a promotora de Justiça pode determinar a expedição de ofício à Polícia Militar para que realize a condução coercitiva das testemunhas, para que sejam ouvidas", informou o MP em nota ao UOL.

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, no caso investigado, Nunes só pagou uma parcela do aluguel devido ao dono do imóvel.

A maior parte teria sido quitada pela imobiliária, de propriedade do empresário Ronaldo do Prado Farias, que já teve contratos com creches conveniadas com a Prefeitura de São Paulo e foi diretor da SP Obras.

O inquérito civil do MP-SP apura se houve improbidade administrativa nessa relação entre os empresários e o prefeito. Eles negam haver irregularidades.