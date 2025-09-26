Quando o mito fraqueja e a direita se divide

O germe da autodestruição

Josias de Souza, por sua vez, retrata Bolsonaro como um personagem em modo desespero, repetindo erros que o levaram à derrota em 2022. Se a cloroquina simbolizou o negacionismo sanitário, a anistia virou sua nova obsessão — igualmente fadada ao fracasso. Na análise, o ex-presidente cava sua própria ruína, brigando com aliados e familiares, enquanto Lula joga no campo da democracia, liberado para atacar sem precisar se explicar. Para Josias, a autoinfecção do "mito" pode ser o desfecho de um ciclo de horrores.

A direita fagocitada

Reinaldo Azevedo amplia o quadro: a direita tradicional já não existe; foi engolida pela lógica unicelular do bolsonarismo. O governador Tarcísio de Freitas oscila entre a ambição presidencial e o recuo melancólico, enquanto seu aliado Ciro Nogueira tenta insuflar uma "Direita" que, na prática, nunca se consolidou. O impasse é claro: qualquer herdeiro que avance sobre o espólio eleitoral de Bolsonaro ameaça tornar obsoleto o próprio bolsonarismo. A direita virou alimento de ameba, sem projeto próprio além de reagir ao PT.

A batalha da cultura

Milly Lacombe lembra que projetos autoritários não se escondem: pelo contrário, anunciam-se. Da retórica nazista de Roberto Alvim às cruzadas de Trump contra programas de TV críticos, há um fio condutor claro: a cultura como trincheira do fascismo. Ela defende que a esquerda compreenda a urgência de colocar arte e cultura no centro da disputa, como ferramenta de formação social e de resistência. Os orçamentos míseros da área, comparados à defesa ou à segurança, mostram que o Brasil ainda projeta uma sociedade frágil diante desse embate.