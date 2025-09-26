Supertarifas de Trump atingem remédios e caminhões

Trump anuncia tarifa de até 100% sobre medicamentos e móveis. O Novo pacote entra em vigor em 1º de outubro e impõe tarifas de 25% a 100%.
- Medicamentos de marca importados terão 100% de tarifa, com exceção para empresas que já constroem fábricas nos EUA.
- Armários de cozinha e móveis de banheiro: tarifa de 50%; móveis estofados: 30%.
- Caminhões pesados: tarifa de 25% sobre todas as importações.
Toyota paralisa fábricas no Brasil e adia lançamentos
- Parada por tempo indeterminado após destruição na fábrica de motores de Porto Feliz (SP); Sorocaba e Indaiatuba também inativas.
- Corolla e Corolla Cross (líderes nas categorias) deixam de ser ofertados assim que acabarem os estoques.
- Lançamento do Yaris Cross adiado; unidades argentinas (Hilux e SW4) seguem produzindo.
- A marca somou 121.922 emplacamentos de jan-ago (participação de 7,74%).
Senado reage ao PL da dosimetria que pode reduzir pena de
- Otto Alencar (PSD-BA) ironiza relatoria de Paulinho da Força e critica mérito e forma do projeto.
- Renan Calheiros (MDB-AL) diz que a proposta é "flagrantemente inconstitucional" e fere a separação de Poderes.
- Ambos articulam resistência no Senado; ambiente político fica mais incerto para o texto aprovado na Câmara.
Gol desiste de fusão com a Azul e encerra codeshare
- A controladora Abra encerrou negociações iniciadas em janeiro; acordo de codeshare entre as aéreas também foi cancelado.
- As companhias dizem que honrarão bilhetes já emitidos; Cade cobrava formalização do acordo.
- Azul reportou lucro no 2º tri; Gol reduziu prejuízo e saiu da recuperação judicial em junho.
SP: polícia mira quadrilha de roubos a residências
- Operação cumpre 2 mandados de prisão temporária e 6 de busca na capital (São Remo/Butantã) e no interior.
- Investigação conduzida pela Delegacia de Itapetininga aponta grupo que rendia e amarrava vítimas para levar bens.
