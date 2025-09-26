Assine UOL
Supertarifas de Trump atingem remédios e caminhões

Do UOL
Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

Trump anuncia tarifa de até 100% sobre medicamentos e móveis. O Novo pacote entra em vigor em 1º de outubro e impõe tarifas de 25% a 100%.

  • Medicamentos de marca importados terão 100% de tarifa, com exceção para empresas que constroem fábricas nos EUA.
  • Armários de cozinha e móveis de banheiro: tarifa de 50%; móveis estofados: 30%.
  • Caminhões pesados: tarifa de 25% sobre todas as importações.
Toyota paralisa fábricas no Brasil e adia lançamentos

  • Parada por tempo indeterminado após destruição na fábrica de motores de Porto Feliz (SP); Sorocaba e Indaiatuba também inativas.
  • Corolla e Corolla Cross (líderes nas categorias) deixam de ser ofertados assim que acabarem os estoques.
  • Lançamento do Yaris Cross adiado; unidades argentinas (Hilux e SW4) seguem produzindo.
  • A marca somou 121.922 emplacamentos de jan-ago (participação de 7,74%).
Senado reage ao PL da dosimetria que pode reduzir pena de

  • Otto Alencar (PSD-BA) ironiza relatoria de Paulinho da Força e critica mérito e forma do projeto.
  • Renan Calheiros (MDB-AL) diz que a proposta é "flagrantemente inconstitucional" e fere a separação de Poderes.
  • Ambos articulam resistência no Senado; ambiente político fica mais incerto para o texto aprovado na Câmara.
Gol desiste de fusão com a Azul e encerra codeshare

  • A controladora Abra encerrou negociações iniciadas em janeiro; acordo de codeshare entre as aéreas também foi cancelado.
  • As companhias dizem que honrarão bilhetes já emitidos; Cade cobrava formalização do acordo.
  • Azul reportou lucro no 2º tri; Gol reduziu prejuízo e saiu da recuperação judicial em junho.
SP: polícia mira quadrilha de roubos a residências

  • Operação cumpre 2 mandados de prisão temporária e 6 de busca na capital (São Remo/Butantã) e no interior.
  • Investigação conduzida pela Delegacia de Itapetininga aponta grupo que rendia e amarrava vítimas para levar bens.
