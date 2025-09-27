Cruzei dois preconceitos: homofobia e etarismo, diz Karnal sobre casamento

Ainda assim, o historiador reconhece o peso do preconceito e relembra os ataques que recebeu nas redes sociais ao anunciar o relacionamento. "Cruzei dois preconceitos, homofobia e etarismo. É demais para a sociedade. E as pessoas dizem o mesmo que elas dizem sempre: 'Ah, eu jamais casaria com alguém muito mais novo'. Então, não case. Não é um problema. Não case."

'Nunca me identifiquei com um campo', diz Karnal sobre rótulo de isentão

Leandro Karnal é de direita, esquerda ou "isentão"? Karnal conta que já foi visto como conservador por colegas de universidade e como progressista pelo público digital.

Eu nunca me identifiquei com um campo. Então, por exemplo, na Universidade Pública, dominantemente crítica e muita gente filiada a grandes correntes de esquerda, eles achavam que eu era conservador. Para o grande público hoje da internet, eu sou tido como esquerdista. Leandro Karnal

O historiador explica que suas ideias transitam entre diferentes espectros políticos. "Eu tenho ideias que são muito simpáticas à esquerda. Sou muito simpático ao combate antirracista, o respeito à diversidade, sou a favor de cotas, entendo quem não é, porque acho que é um debate bom, é um debate rico, mas isso as pessoas dizem que é [ser] de esquerda", diz.

Mesmo assim, Karnal relata que, por fazer propaganda para bancos e palestrar em empresas, é visto como conservador em outros ambientes. Ele afirma que não se importa com os rótulos: "[Falam que sou] Liberal. Fascista. Eu não me importo muito com isto."