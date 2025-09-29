'Fora do padrão': surto inédito com metanol preocupa, diz diretora da Senad

Realmente é uma situação totalmente fora do padrão de a gente ter nove confirmações no intervalo de três semanas, de ingestão de bebidas alcoólicas em bares, em comércios, que estão gerando essas consequências. Isso que está nos deixando muito preocupados.

Cabaleiro reforça que a ocorrência de metanol em bebidas de bares é inédita e diferente dos casos registrados entre pessoas em situação de vulnerabilidade, que costumam envolver álcool adulterado de postos.

Acredito que esse caso da contaminação por metanol, ele realmente é inédito. Nenhum caso desse tipo havia sido notificado. Havia, sim, casos de intoxicação por metanol, mas o mais comum eram pessoas geralmente em situação de rua ou mais vulnerabilizadas, que tomavam álcool de posto de gasolina e esse álcool estava adulterado com metanol. Mas assim, em estabelecimentos comerciais como bares, como esse caso que vocês citaram, realmente isso é inédito, então isso que está chamando muita atenção. Então há contaminação por metanol especificamente, que é extremamente perigoso para a saúde da população. Então esse é um caso que está surgindo pela primeira vez nesses locais e com essa substância.

Cabaleiro explicou os cuidados que a população pode ter:

A gente está, na verdade, mais preocupado em anunciar à população os cuidados que se deve ter, de procurar sempre um comércio formal, procurar identificar se a procedência daquela bebida é segura, se os lacres estão realmente fechados... Até o próprio Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, também emitiu uma nota para que a população tenha esse cuidado na compra de bebidas alcoólicas, sobretudo de destilados.

Segundo a diretora do Senad, o alerta vale principalmente para donos de bares e comerciantes, que devem revisar fornecedores e checar a procedência dos produtos, mas o consumidor também precisa desconfiar de preços muito baixos.