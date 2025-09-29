Bebida com metanol: Consumidor deve observar preço e embalagem, diz Abrasel

Indicamos aos donos de bar e restaurante a comprar de fornecedores realmente confiáveis, homologados pelas grandes indústrias, desconfiar de preços de promoções absurdas que não condizem com o mercado e verificar o rótulo.

Grande parte das bebidas que estamos trazendo aqui são de grandes empresas. Quando vemos um lacre ou um rótulo diferente, é uma questão de desconfiar e de devolver o produto. Gabriel Pinheiro, diretor da Abrasel-SP

Pinheiro também destaca que o descarte correto das garrafas é fundamental para dificultar o trabalho dos falsificadores, que reaproveitam embalagens para envasar bebidas adulteradas.

Uma das grandes ações que fazemos dentro da associação é incentivar o descarte correto das embalagens, das garrafas. A grande forma que esses bandidos estão utilizando é pegar garrafas que já foram utilizadas, compradas muitas vezes em mercado paralelo ou adquiridas em descarte errado, para colocar bebidas com metanol e outros tipos de ingredientes ali nocivos à saúde. Eles vendem a um preço fora do padrão, sem nota fiscal.

O dono de bar e restaurante precisa entender que ele precisa realmente ter as notas e exigir o maior controle do fornecedor para ter a segurança do que ele está servindo. Gabriel Pinheiro, diretor da Abrasel-SP