Afinal, Tarcísio é candidato a quê?

Com os principais conflitos da política nacional em momentâneo banho-maria, a pergunta que não quer calar é: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sai candidato à Presidência em 2026 ou tenta a reeleição para o Palácio dos Bandeirantes?

Após encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda, Tarcísio (Republicanos) garantiu que tentará a reeleição —mas nem todos os analistas apostariam nisso.

A colunista Amanda Klein falou com aliados de Tarcísio que disseram que o governador vê Lula como favorito à reeleição em 2026, portanto não iria se arriscar a enfrentá-lo.