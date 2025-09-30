Aperta o bolso: mensalidade escolar deve subir quase 10%

Carlos Roberto Ferreira Lopes foi detido em flagrante após 9 horas de depoimento; pagou fiança e foi solto de madrugada. Parlamentares o acusam de mentir sobre depósitos e a estrutura de empresas ligadas a descontos irregulares em benefícios — caso que envolve até "assinaturas" de mortos. O relator, deputado Alfredo Gaspar, disse que pedirá prisão preventiva ao STF por risco de fuga e ocultação de patrimônio.

EUA à beira de "shutdown" por impasse orçamentário

Sem acordo até hoje, parte do governo americano pode paralisar, com efeitos sobre serviços federais e salários. Trump acusa democratas de "gastos exagerados" e rejeita reunião; a oposição pede recomposição de verbas sociais. O mercado opera em compasso de espera diante do risco de impacto global caso o shutdown se confirme.

SP: medo em bares após casos de metanol e 3 mortes confirmadas

Após apreensão de 117 garrafas em bares e adegas, casas em bairros nobres dizem ter "controlado" a situação, mas clientes continuam receosos. O Ministério da Justiça confirmou 10 intoxicações por metanol no estado (3 mortes) e alerta para subnotificação. Autoridades pedem atenção a sintomas como visão turva, náusea e dor de cabeça; atendimento imediato pode evitar sequelas graves.

Desemprego fica em 5,6% e renova mínima histórica