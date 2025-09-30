Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Eu particularmente entendo ser difícil, nesse tipo de contaminação, dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo ou as consequências que isso pode gerar para o ser humano. Trabalhamos, sim, com a ideia e com a possibilidade de uma ação dolosa, intencional e também culposa, quando não são atendidos os requisitos de prudência, de ser negligente na produção e na distribuição da bebida. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

A delegada explica que o metanol é uma substância industrial e não pode ser usada em bebidas para consumo humano, tornando a contaminação especialmente grave e rara nos seus quase 30 anos de carreira.

O metanol é uma substância utilizada por indústrias químicas. Ele é utilizado para preparação de solventes e de lavagem de tanques, mas não deveria ou não pode ser utilizado em empresas que fabricam bebidas alcoólicas e que vão para o consumo do ser humano. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

Sobre o avanço das investigações, Fabíola relata a identificação de quatro distribuidoras suspeitas e detalha o foco nas diligências para rastrear as origens dos lotes contaminados.

Já identificamos quatro distribuidoras que forneceram bebidas para esse local em que a moça consumiu caipirinha e teve problema na visão. É um início muito importante para nós.