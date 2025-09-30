O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

A publicação ressalta que a Barra Funda é a "alma alternativa de São Paulo", onde "o passado industrial encontra uma 'vibe' criativa e inegavelmente descolada".

Nossa destacou critérios que fazem da Barra Funda um lugar tão "cool" para merecer essa honraria internacional. Como uma paisagem de contrastes, restaurantes, bares e cafés, galerias e lojas.

O texto também reconstitui a história do bairro desde a origem incerta do nome.

Há quem defenda que "Barra Funda" vem do italiano "Barafonda" —que significaria um lugar de bastante confusão.

Outros apostam que a expressão designaria a proximidade do terreno com o rio Tietê e o alagamento provocado pela retirada de areia de suas margens.

Momentos-chave que construíram a mística do bairro foram destacados. Como a inauguração da estação de trem Barra Funda em 1875, a instalação do primeiro bonde elétrico da cidade em 1902 e os livros modernistas "Brás, Bixiga e Barra Funda", de Antônio de Alcântara Machado, e "Pauliceia Desvairada", de Mário de Andrade, publicados na década de 1920.