Preparação da conversa entre Lula e Trump está emperrada. O que esperar?

Uma semana depois do encontro entre Lula e Trump nos corredores da ONU, a esperada negociação entre eles sobre tarifas e sanções parece estar emperrada.

A correspondente Mariana Sanches informa que um racha no governo dos EUA complica a produção da conversa.

E Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, apurou que o governo Trump não indicou interlocutores para organizar o diálogo com o qual o americano acenou na tribuna da Assembleia Geral.