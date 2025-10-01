Preparação da conversa entre Lula e Trump está emperrada. O que esperar?

Uma semana depois do encontro entre Lula e Trump nos corredores da ONU, a esperada negociação entre eles sobre tarifas e sanções parece estar emperrada.
A correspondente Mariana Sanches informa que um racha no governo dos EUA complica a produção da conversa.
E Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, apurou que o governo Trump não indicou interlocutores para organizar o diálogo com o qual o americano acenou na tribuna da Assembleia Geral.
Vinicius Torres Freire, também da Folha, especula sobre o que o Brasil pode esperar da negociação. E dá a dimensão do que está em jogo: "Lula não vai negociar apenas o caso do Brasil. Vai lidar contra o grande ataque ao pouco que havia de ordem mundial civilizada".
Mariana Sanches: Racha no governo dos EUA complica acerto de conversa entre Lula e Trump
Mônica Bergamo: Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula
Vinicius Torres Freire: O que Lula pode tirar de Trump neste mundo de império americano sem freio
Reinaldo Azevedo: A soberania em face de leis globais de um só país. E um pouco de Platão
Reinaldo Azevedo: Não há como uma 'lei global' imposta por um único país ser sempre justa
