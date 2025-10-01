Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

A minha orientação, aí não só como Ministro da Saúde, mas como médico, eu tenho falado isso para amigos, familiares, para as pessoas, nós estamos falando de um produto que não é um produto essencial para o seu dia a dia, tá certo? [...] Então não custa absolutamente nada, nesse período, até o esclarecimento da situação, até a identificação de quem comete esses crimes, as pessoas reforçarem os cuidados para a ingestão de bebidas, sobretudo de destilados.

Tem três regras básicas que a gente defende para qualquer bebida alcoólica. Primeiro, se beber, não pode dirigir. Segundo, estar sempre muito bem hidratado e alimentado, ou seja, tomar água junto, porque mesmo uma situação grave como essa de um crime, se você estiver bem hidratado, bem alimentado, pode até minimizar os riscos gravíssimos da ingesta do metanol. E terceiro, nunca beber algo que você não tem a certeza da origem.

PF investiga todas as hipóteses, diz Padilha

Padilha afirma que governo federal e São Paulo atuam juntos na crise do metanol, mas não crava uma participação do PCC.

Quando se falou em organização criminosa, não estava se falando sobre A, B, C... Ninguém falou sobre isso. Quem citou isso [o PCC] foi, no caso, o governador. A Polícia Federal está abrindo todas as possibilidades, porque se você vai para uma investigação, você não descarta possibilidades a priori de envolvimento, sobretudo que envolva metanol, que tem a ver com combustível, dimensão nacional. Você tem que pensar em organizações criminosas, que já foi demonstrado que tem atuação sobre isso.

