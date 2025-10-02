Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Na degradação do etanol, formam-se metabólitos que terminam em ácido acético e água. Já o metanol passa pela mesma via, mas forma metabólitos tóxicos. Ele forma aldeído e, em última análise, o ácido fórmico, que é muito neurotóxico, principalmente para as células do sistema nervoso central e do nervo óptico. Ele é quem dá as principais características mais graves da intoxicação, que são os sintomas do sistema nervoso central.

O paciente pode começar com uma cefaleia intensa e evoluir para sonolência, torpor e entrar em coma e convulsão. Os sinais visuais costumam às vezes até preceder esse quadro neurológico mais grave: borramento visual, diminuição da acuidade visual até cegueira mesmo. É um processo que ocorre à medida que vai metabolizando o álcool.

Por isso existe um intervalo entre a ingestão e os sintomas. Nos casos que têm acontecido, as pessoas ingerem durante a noite ou madrugada e de manhã cedo começam a apresentar os sintomas. No decorrer de horas, isso evolui pelo acúmulo desses metabólitos tóxicos, que atingem níveis mais sérios e mais graves. Rinaldo Tavares, professor de toxicologia da UFF

Tavares destaca que mesmo doses pequenas de metanol podem causar neurotoxicidade severa, com sintomas que lembram uma ressaca forte e dificultam o diagnóstico inicial.

Em pequenas quantidades, o metanol já pode formar bastante desses metabólitos e fazer a neurotoxidade. Em uuma fase inicial, o paciente chega na emergência com cefaleia, vômitos, dor abdominal e sintomas que se assemelham muito à ressaca. O profissional de saúde deve estar atento, porque às vezes múltiplos casos de uma mesma fonte comum, como uma mesma festa, pode chamar a atenção dele para alguma intoxicação.