Isenção do Imposto de Renda passa na Câmara

Por unanimidade (493 votos), a Câmara aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 mensais e cria uma alíquota mínima para super-ricos. O relator Arthur Lira (PP-AL) rejeitou destaques e manteve o texto aprovado em comissão especial em julho. A proposta beneficia 16 milhões de brasileiros, terá custo de R$ 31,2 bilhões anuais e compensação com taxação gradual sobre rendas acima de R$ 600 mil/ano, chegando a 10% para mais de R$ 1,2 milhão/ano. O texto segue para o Senado e é considerado peça-chave na estratégia eleitoral de Lula para 2026.

Metanol: falsificação se espalha pelo país

A onda de intoxicações por metanol em bebidas falsificadas está ligada à migração de quadrilhas do contrabando de fronteira para laboratórios clandestinos dentro do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. O setor pressiona pela aprovação de um projeto que torna a falsificação crime hediondo, com votação prevista para hoje na Câmara. Uísque, vodca e cachaça estão entre as bebidas mais atingidas; falsificados chegam a custar 48% menos pela internet.