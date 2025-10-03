Não dá pra descartar crime organizado, diz Sarrubbo sobre metanol

Eu tenho dito até que isso pode ser uma pequena organização criminosa que recebeu esse produto e está distribuindo em larga escala. Não precisa ser necessariamente as facções já conhecidas que atuam no Brasil.

De todo modo, não dá para descartar nada e não é uma atividade típica de organização criminosa, notadamente daquelas maiores que atuam no Brasil. Mas enquanto as polícias federal e estaduais não chegarem aos esclarecimentos finais, não dá para fazer qualquer tipo de especulação. Tudo é possível. Mário Sarrubbo, secretário nacional de Segurança Pública

