O Brasil que não se vê: periferias ignoradas

A força ignorada das periferias, o sigilo imposto pelo governo no caso Zambelli, o vazio de uma oposição sem propostas, a disputa de Leila Pereira com o Flamengo e uma HQ que leva o debate sobre aborto ao futebol são os temas selecionados com as visões de nossos colunistas hoje.

Joildo Santos mostra que o "Brasil invisível" das periferias não é ausência, mas potência negligenciada. Digitalizadas, engajadas e solidárias, essas comunidades já movimentam consumo e cidadania, mas seguem ignoradas por marcas e políticas públicas.

Na política, Josias de Souza aponta outro tipo de invisibilidade: o sigilo imposto pelo governo Lula ao processo de extradição de Carla Zambelli. Para ele, a AGU deve explicações à sociedade, não esconder informações por cinco anos. Transparência é regra democrática, não exceção.