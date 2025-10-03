Unesp tem teste rápido e barato para detectar metanol em bebidas

Cerca de 30 minutos, porque a primeira reação, ela é comum para os dois álcoois, tanto para o etanol, para o metanol. Depois é feito um clareamento da reação para a gente poder colorir só o produto proveniente do metanol.

Larissa Modesto

Segundo Larissa, o teste foi pensado para uso prático em estabelecimentos e fiscalização, eliminando a necessidade de enviar amostras a laboratórios, o que agiliza a detecção e aumenta a segurança alimentar.

A intenção desse teste é ele ser operável por qualquer pessoa, seguindo as proporções e as orientações, qualquer pessoa seria capaz de operar. Eu acredito que seria mais um teste para controle do dono do estabelecimento para saber se ele recebe ou não aquele carregamento de bebidas, porque a responsabilidade é dele de estar comercializando, ele tem que garantir a qualidade do que ele está comercializando e também para a agência fiscalizadora, porque não tem necessidade de mandar essa amostra para laboratório. Ela pode ser analisada no local.

Larissa Modesto

O teste já passou por pré-validação conforme normas da Anvisa e depende agora de interesse empresarial para virar kit comercial.

Ele foi validado como ensaio limite, segundo as diretrizes da Anvisa. E agora precisaria de alguma empresa especialista em kit analítico construir um kit portátil para poder comercializar.

Larissa Modesto

