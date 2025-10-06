Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

De acordo com o ministro, o número elevado de casos iniciais concentrados em um estado e a identificação de ocorrências em outras regiões indicam que o problema pode ter dimensão nacional. Ele afirmou que, com a mobilização do Ministério e o alerta às autoridades de saúde, novas notificações devem surgir.

Para dar conta da demanda, Padilha conta que a pasta reforçou a orientação para que estados e municípios registrem imediatamente qualquer suspeita. Além disso, o ministro explica que profissionais de saúde receberam novas diretrizes para identificar e tratar rapidamente possíveis intoxicações.

"O Ministério já tinha um manual para os profissionais de saúde saberem como tratar uma situação como essa, da intoxicação do metanol. A gente publicou, inclusive, um destaque desse manual, como se fosse uma nota específica, para ficar mais fácil ainda para os profissionais saberem como é isso", conta Padilha.

O ministro também ressaltou que já há um antídoto disponível na rede pública: o etanol farmacêutico.

Existe já um antídoto no Brasil, que é o etanol farmacêutico. Não é o do combustível, nem o que você bebe nas outras bebidas, é uma concentração específica que é disponível. Então, a gente orienta como utilizar isso. Alexandre Padilha

Como alternativa, o governo acionou fabricantes do medicamento fomepizol, que não é comercializado no país, para autorizar a importação e criar um estoque emergencial. A previsão é que os antídotos estejam disponíveis até o final da próxima semana.