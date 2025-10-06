Metanol, trem até Campinas e adesivo em placas: o que deu o que falar em SP

O perigo é de alcance nacional, mas as duas primeiras mortes confirmadas por consumo de metanol foram na capital paulista.

Entre inúmeras notícias imediatas de casos e das primeiras movimentações das autoridades para reverter o quadro, algumas matérias buscaram colocar ordem e informar sobre os perigos e desdobramentos. Elas se aplicam à cidade de São Paulo tanto quanto ao resto do país.

Em reportagem do UOL, o doutor em química Thiago Carita Correra, professor do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP, explicou que o metanol pode surgir em bebidas alcoólicas por erro no processo de produção ou por adulteração proposital.

Ele apontou que o metanol pode se formar numa bebida mesmo dentro da fábrica. E a contaminação é mais propensa a acontecer em destilados que em bebidas como cerveja e vinho.

"Materiais como cevada e trigo geram menos metanol. Frutas com mais pectina, como uvas e maçãs, utilizadas em vinhos, podem produzir um pouco mais, mas ainda em níveis baixos", disse o químico.

Outra matéria do UOL apurou os efeitos da onda de metanol nos bares de São Paulo no primeiro "sextou!" após a explosão de notícias sobre casos causar certo pânico coletivo.