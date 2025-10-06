País investiga mais de 200 casos suspeitos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde informou ontem que subiu para 16 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. No total, há 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação. O estado de São Saulo concentra a maioria das notificações: 192, sendo 14 casos confirmados e 178 em investigação. Ao todo, são 12 estados e mais o DF com casos notificados. Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, dois confirmados na capital paulista e 13 em investigação. A Anvisa autorizou também ontem a importação de 2.600 frascos de fomepizol, usado como antídoto contra intoxicação de metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os sintomas de intoxicação de metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. Leia mais.

Centrão avança nos estados e projeta mais candidaturas em 2026. Enquanto PT e PL concentram esforços para as eleições presidenciais, partidos como PP, União Brasil e Republicanos caminham para ter um número recorde de candidatos a governador. O União Progressista, federação que uniu o PP e União Brasil, caminha para ter candidaturas aos governos de até 16 estados. Juntos, os dois partidos devem ter um tempo de propaganda robusto e cerca de R$ 1 bilhão do fundo eleitoral. O PP, que em 2022 disputou os governos de cinco estados e venceu no Acre e em Roraima, agora tem pré-candidatos em dez unidades da Federação. O União Brasil tem pré-candidaturas em oito estados, incluindo grandes colégios eleitorais como Bahia e Rio de Janeiro. O Republicanos, que em 2022 disputou apenas três estados e venceu em São Paulo, com Tarcísio de Freitas, e no Tocantins, com Wanderlei Barbosa, agora pode ter candidatura em até nove estados.

Caiado expõe racha na federação União Brasil - PP. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, criticou ontem o senador Ciro Nogueira, do PP, após o parlamentar excluí-lo da lista de presidenciáveis apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As siglas dos dois formalizaram uma federação em agosto e no mês passado anunciaram o desembarque do governo Lula. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do PP citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Jr., como os candidatos da direita à Presidência em 2026 e não citou Caiado. O governador Goiás disse que Ciro Nogueira presta enorme desserviço à direita ao vetar a pré-candidatura de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a dele. O senador reagiu à entrevista de Caiado e escreveu em suas redes sociais que ele está "com tempo livre para polêmicas vazias". "Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?", escreveu Ciro Nogueira, Leia mais.