Pelo telefone: Lula e Trump discutem tarifaço e sanções e ignoram Bolsonaro

A ausência de menção ao ex-presidente condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado foi comemorada por ministros de Lula, segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo.

E Daniela Lima informa que, apesar do pouco avanço inicial, o Planalto está satisfeito com a abertura de canal com o republicano.

Mônica também apurou que Trump disse a Lula que o encontro entre ambos foi "uma das poucas coisas boas" que aconteceram na Assembleia Geral da ONU.

Mas Jamil Chade alerta: Trump escolheu um membro de sua ala mais ideológica para dar prosseguimento às negociações: o secretário de Estado, Marco Rubio. E isso não é um bom sinal, segundo o setor privado nacional.

E, novamente, Mônica informa: Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair e deputado federal sediado nos EUA, considerou a escolha de Rubio um "golaço" de Trump.

Raquel Landim: Bolsonaro não é citado em telefonema de 30 minutos entre Lula e Trump