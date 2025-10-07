Crise do metanol: Padilha explica uso dos antídotos contra intoxicação

Já o fomepizol, usado internacionalmente no tratamento de intoxicações por metanol, teve a importação e distribuição autorizadas pelo Ministério da Saúde para os centros de referência.

"Existe um antídoto chamado Fomepizol que já foi usado em alguns lugares, não tem comercialização nem só no Brasil, mas em vários países do mundo, que o Ministério provocou quem já produziu esse medicamento para poder trazer para o Brasil, autorizar a importação, para a gente ter uma espécie de estoque em relação a isso para ser uma alternativa ao etanol farmacêutico".

No último sábado, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, com previsão de que os antídotos estejam disponíveis no SUS até o final da próxima semana.

Segundo Padilha, os profissionais de saúde já receberam orientações detalhadas sobre o uso dos antídotos e monitoramento dos pacientes desde a suspeita de intoxicação. "Você vai hidratar melhor esse paciente, vai monitorar, vai colher exame de sangue para ver se ele tem acidose metabólica, pode colher no sangue, inclusive se identifica como metanol, usar o antídoto que é o etanol", explica.

'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.