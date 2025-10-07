Piada infeliz sobre crise do metanol confirma bolsonarização de Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), parece ter emulado seu inspirador Jair Bolsonaro (PL) ao arriscar uma piada infeliz sobre a crise do metanol nas bebidas. Ele afirmou que só vai se preocupar com a questão quando os criminosos conseguirem falsificar refrigerantes como a Coca-Cola.

A fala, em tom irônico, ocorreu em meio a uma crise que já provocou três mortes no estado e abalos no setor do comércio de bebidas —e fez lembrar as declarações de Bolsonaro durante a pandemia da covid, tratada inicialmente por ele e pelo seu governo como uma "gripezinha".

Para o comentarista Josias de Souza, há uma urucubaca no relacionamento de Tarcísio com o microfone, e o governador usou um tom desrespeitoso ao tratar de um tema grave de saúde pública —parecendo Bolsonaro em seus piores momentos. A bolsonarização de Tarcísio, conclui Josias, veio para ficar.